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  12 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп назвал Путина соперником, который со временем может стать другом

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что считает президента России Владимира Путина соперником, но не врагом, уточнив, что российский лидер со временем может стать его другом, передает «Интерфакс».

«Он мой соперник. Он был мил со мной при встрече, я был мил с ним. Он - соперник... Я надеюсь, мы поладим. Я думаю, что мы ладим. Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды», - сказал американский лидер.

Вместе с тем Трамп заявил, что рассчитывает на продуктивность грядущей встречи с Путиным.

«Мы посмотрим, что произойдет. Это просто встреча в свободном стиле. Плотного расписания не должно быть, я не думаю, что встреча займет много времени. И мы посмотрим, куда это приведет; но это может привести к продуктивным результатам, к чему-то очень продуктивному, а может, и нет», - сказал президент.

«Я с нетерпением жду этой встречи», - подчеркнул он.

Американский лидер также упомянул, что союзники США по НАТО «поблагодарили» его за участие в этой встрече и пожелали удачи.

Также Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Крыма, но возложил ответственность за нее на бывшего американского лидера Барака Обаму.

«Это было во время Барака Обамы, а не Трампа. Я бы не позволил этому случиться, а он позволил», - сказал американский лидер.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

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