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  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии выступил с речью на закрытии официальной части праздника Наадам

CA-NEWS (MNG) - 12 июля на центральном стадионе президент Монголии Халтмаагийн Баттулга выступив с речью, завершил официальную часть праздничных мероприятий Наадам, сообщает пресс-служба главы государства.

«Определение победителей на всех соревнованиях положило конец официальной части празднования Наадама. Я благодарю всех участников и всех жителей, которые в течение года ждали этого праздника и усердно готовились к нему. Пусть этот праздник принесет успехов вашей работе и все мы продолжим уважать традицию и культуру наших предков и развивать наш спорт», - сказал Баттулга.

«Я также хотел бы поблагодарить монголов и монгольских этнических групп за границей, которые смотрели праздник через интернет и телевидение и наслаждались этим событием. Монгольский Наадам является одним из немногих событий, которые объединяют всех монголов и обращают их внимание на события в столице. Я выражаю благодарность и наилучшие пожелания всем иностранным гостям и делегатам, которые прибыли в Монголию, чтобы посмотреть наш праздник», - выступил президент со словами благодарности.

В конце выступления Баттулга отметил, что таким образом, завершается официальное празднование Наадама и все снова встретятся на этом месте в следующем году, чтобы насладиться национальным праздником.

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