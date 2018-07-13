Генпрокуратура Таджикистана предупредила СМИ не критиковать вынесенный приговор суда капитану команды КВН в виде 12 лет

CA-NEWS (TJ) - Генпрокуратура Таджикистана заявляет, что уголовное дело в отношении капитана «Сборной Таджикистана по КВН» Хайрулло Мирсаидова никак не связано с его журналистской деятельностью, и якобы политически мотивировано. Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-центра генпрокуратуры Таджикистана, опубликованной Ниат Ховар.

В сообщении отмечается, что в последние дни в средствах массовой информации опубликовано множество сообщений об уголовном преследовании и суровости судебного приговора в отношении гражданина Хайрулло Мирсаидова, и в некоторых данное обстоятельство связывается с его журналистской деятельностью и якобы политической мотивацией уголовного дела.

«В настоящее же время обсуждение и критика судебного приговора со стороны средств массовой информации могут быть расценены, как воспрепятствование осуществлению правосудия и выходят за рамки журналистской этики», - подчеркивает пресс-центр генпрокуратуры.

«В материалах уголовного дела нет никаких сведений о журналистской либо политической деятельности Хайрулло Мирсаидова. Он привлечен к уголовной ответственности и осужден судом города Худжанд за то, что в период руководства командой КВН путем подделки документов совершил хищение государственных денежных средств, а также из корыстных побуждений совершил ложный донос о совершении тяжкого преступления, что само является преступлением», - отмечает пресс-центр.

Генпрокуратура отмечает, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с участием четверых адвокатов Мирсаидова, его виновность была полностью доказана совокупностью неоспоримых доказательств.

«В связи с этим, приговором суда города Худжанд от 11 июля 2018 года Х. Мирсаидова был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 245 (Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах), пунктом «а» части 2 статьи 340 (Подделка документов) и пунктами «а, в» части 2 статьи 346 (Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления) уголовного кодекса Таджикистана и, с учетом того, что нанесенный государству ущерб им возмещен не был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - отмечено в заявлении.