В Бустоне мужчина из-за ревности задушил жену, а затем покончил с собой

CA-NEWS (TJ) - Житель города Бустон Согдийской области из-за ревности задушил свою супругу, а затем совершил самоубийство, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В сообщении отмечается, что между 29-летними супругами жителями города Бустон произошел конфликт. Некоторое время спустя мужчина позвал свою супругу в дом к своей младшей сестре, якобы для примирения. Супруги встретились в условленном месте, где муж, из чувства ревности, используя заранее приготовленную проволоку, задушил жену, а затем повесился.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 ч.1 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечается в сообщении МВД РТ.