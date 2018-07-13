РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане проект по протягиванию первой ЛЭП к СЭЗ «Дангара» находится на стадии завершения

CA-NEWS (TJ) - Реализация проекта по строительству первой высоковольтной линии электропередачи к свободной экономической зоне «Дангара», на юге Таджикистана находится на финишной стадии. Об этом «Авеста» сообщили в администрации СЭЗ «Дангара».

По данным администрации, подрядчик проекта, китайская угольно-химическая корпорация «Шаньси» установила два трансформатора, построила подстанции и опорные линии. В настоящее время производятся пусконаладочные работы. Линия берет свое начало от Сангтудинской ГЭС-1. Протяженность указанной линии составляет 15 км.

Согласно проекту по бесперебойному энергообеспечению СЭЗ, к свободной экономической зоне «Дангара» будут протянуты две высоковольтные линии электропередачи. Одну высоковольтную линию протянут от Сангтудинской ГЭС-1, а другую с Нурекской ГЭС.

После завершения строительства первой линии электропередачи подрядчик приступит к соединению второй линии ЛЭП. Вторая линия электропередачи, протяженностью 25 км, берет свое начало с подстанции «Шар-Шар».

Ранее сообщалось, что проект реализуется по методу «Биоти» (строительство, эксплуатация и передача объекта в собственность государства).

Срок окупаемости вложенных инвестиций и срок возврата объекта государству определяется в течение 8 лет. Другие детали сделки не раскрываются, в том числе стоимость проекта.

print
  • Паломникам из Казахстана рассказали, где можно сделать вакцину против менингококка перед хаджем (адреса)
  • Монголия ежегодно производит до 170-200 тонн меда
  • Племянник экс-президента Армении арестован по обвинению в покушении на убийство
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×