В Таджикистане проект по протягиванию первой ЛЭП к СЭЗ «Дангара» находится на стадии завершения

CA-NEWS (TJ) - Реализация проекта по строительству первой высоковольтной линии электропередачи к свободной экономической зоне «Дангара», на юге Таджикистана находится на финишной стадии. Об этом «Авеста» сообщили в администрации СЭЗ «Дангара».

По данным администрации, подрядчик проекта, китайская угольно-химическая корпорация «Шаньси» установила два трансформатора, построила подстанции и опорные линии. В настоящее время производятся пусконаладочные работы. Линия берет свое начало от Сангтудинской ГЭС-1. Протяженность указанной линии составляет 15 км.

Согласно проекту по бесперебойному энергообеспечению СЭЗ, к свободной экономической зоне «Дангара» будут протянуты две высоковольтные линии электропередачи. Одну высоковольтную линию протянут от Сангтудинской ГЭС-1, а другую с Нурекской ГЭС.

После завершения строительства первой линии электропередачи подрядчик приступит к соединению второй линии ЛЭП. Вторая линия электропередачи, протяженностью 25 км, берет свое начало с подстанции «Шар-Шар».

Ранее сообщалось, что проект реализуется по методу «Биоти» (строительство, эксплуатация и передача объекта в собственность государства).

Срок окупаемости вложенных инвестиций и срок возврата объекта государству определяется в течение 8 лет. Другие детали сделки не раскрываются, в том числе стоимость проекта.