Туркменистан переживает экономический кризис и под сверкающими фасадами жизнь граждан ухудшается, - эксперт

CA-NEWS (TM) - Сложно получить точные социально-экономические данные такой изолированной стране как Туркменистан. И эта трудность еще больше усиливается из-за того, что правительство в Ашхабаде рисует «радужную картину» в туркменском обществе, даже когда находящаяся за границей туркменская оппозиция рассказывает о другом положении дел в стране. Разрыв между этими разрозненными изображениями особенно заметен в освещении экономики страны, говорится в статье аналитика организации «The Jamestоwn Foundation», эксперта Института по изучению Центральной Азии и Кавказа Джона Дейла для издании «Eurasia Daily Monitor» (перевод СA-News).

С января 2016 года туркменская национальная валюта — манат обесценилась более чем на 542%; и с начала года неофициальный обменный курс взлетел примерно с 10 манатов за $1 до 29 манат. Это привело к значительному росту цен на основные продукты питая, включая бензин, медикаменты. И хотя правительство прогнозирует увеличение ВВП в этом году на 6,2%, оппозиция сообщает, что в стране начался продовольственный кризис, пишет автор.

После достижения независимости в 1991 году Туркменистан под руководством первого президента Сапармурата Ниязова (он же Туркменбаши) и его преемника Гурбангулы Бердымухамедова не только остался под авторитарным централизованным государственным контролем, но власти также растратили большую часть доходов от экспорта природного газа на ряд проектов «тщеславия». К примеру: на новый аэропорт за $2,3 млрд в Ашхабаде, в городе, который вошел в книгу рекордов Гиннеса за самое больше количество мраморных зданий в мире.

Однако под сверкающими фасадами жизнь граждан страны ухудшается. В октябре прошлого года правительство прекратило раздачу бесплатного природного газа, электроэнергии и воды, которыми жители пользовались в течение четверти века, отмечается в статье.

Как отмечает эксперт, с 1991 года Туркменистан переживает тяжелейший экономический кризис, в результате которого правительство отчаянно ищет новые экспортные маршруты для своего природного газа. С тех пор, как Россия и Иран отказались от туркменского газа, страна зависит от единственного покупателя - Китая. В тоже время Туркменистан уже давно выражает желание расширить свои экспортные рынки, продавая газ в Европу, а также энергию Пакистану и Индии, но оба варианта связаны с основными проблемами такими как финансирование и безопасность.

Строго контролируемые государственные СМИ в сочетании с растущим культом личности президента Гурбангулы Бердымухамедова делают необычайно сложным анализировать ситуацию в Туркменистане. В отсутствие других статистически достоверных данных международные финансовые учреждения должны полагаться на данные, представленные правительством Туркменистана.

Международный валютный фонд (МВФ) использовал государственные прогнозы роста ВВП на 2018 год в размере 6,2%. Тем не менее, апрельская оценка МВФ экономики Туркменистана, которую международная организация обобщила и передала правительству страны, очевидно, оказалась достаточно чувствительной, так что туркменские власти не согласились публиковать отчет.

По оценкам МВФ, Туркменистан должен девальвировать манат, либо ограничить государственные расходы. Но, не похоже, что правительство пойдет на эти шаги, так как первый из них приведёт к ухудшению жизни населения, а второй ставит под сомнение приоритеты правительства, отмечается в статье.

«Таким образом ситуация в стране, вероятно, ещё более ухудшится, и вопрос заключается только в том, насколько быстро», - заключает автор.