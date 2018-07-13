Б.Сагинтаев посетил ряд предприятий в Актюбинской области

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев находится с рабочей поездкой в Актюбинской области.

Как сообщает его пресс-служба, поездка началась с посещения промышленных предприятий Мугалжарского района. На газоперерабатывающем заводе главе правительства продемонстрировали автоматизированный процесс переработки природного попутного газа, презентовали макетные версии строительства горно-обогатительного комбината ТОО «Altyn Ex» в селе Алтынды и газоперерабатывающего завода ТОО «Газ процессинг компани» в поселке Жанатан.

Б.Сагинтаев также ознакомился с работой газоперерабатывающего завода АО «СНПС-Актобемунайгаз», который является одним из важнейших объектов экономики области и входит в региональную Карту индустриализации. Проект реализован на месторождении «Жанажол» и специализируется на подготовке нефти и очистке нефтяного попутного газа от сероводорода и меркаптанов, с утилизацией извлекаемого сероводорода в серу, а также получении сжиженного газа.

На сегодня объемы производства составляют: подготовка газа — 6,5 млрд м3; подготовка нефти — 3,84 млн тонн; сжиженный газ — 550 тыс. тонн.

Вместе с тем, заместитель акима области К.Бекенов доложил, что с учетом имеющегося потенциала стоит задача по строительству нефтехимического завода, который придаст дополнительный импульс развитию отрасли как в Актюбинском регионе, так и во всем Казахстане.

В городе Актобе премьер посетил ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования». В цехе он ознакомился с технологическим процессом изготовления сосудов, работающих под высоким давлением, и блочно-комплектующего оборудования.