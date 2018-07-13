Жизнь в Центральной Азии: Как отмечали национальный праздник «Наадам» в Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии с 11 по 13 июля по всей стране широко отмечался национальный праздник «Наадам». Этот праздник является предметом гордости и неотъемлемой частью культуры монголов.

Как отмечают современные исследователи, этот национальный праздник появился в далеком прошлом, еще во времена процветания государства Хуннов (Гуннов). В то время считалось, что лошади-скакуны, сильнейшие борцы и меткая стрела были главным элементом государственной церемонии и инструментом защиты родины.

Программа мероприятий национального праздника началась еще 7 июля на центральном стадионе с соревнований лучников в урянхайском и бурятском стиле, а 9 июля состоялись соревнования по стрельбе из лука среди детей.

11 июля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга выступил с речью на церемонии открытия и посетил поле стрельбы из лука, где смог поразить мишень, что было встречено населением как добрый знак. По традиции монгольские ханы во время праздника «Наадам» всегда стреляли из лука по мишеням. Но ни руководителям социалистической Монголии, ни четырем президентам новой Монголии никогда не удавалось поразить цель.

Президент Баттулга тогда сказал журналистам: «Во второй раз мне довелось объявлять об открытии этого праздника. В прошлом году я не стрелял из лука, так как я не был готов, но в этом году один из моих выстрелов попал в цель, чему я очень рад».

Завершился этот день вечерним концертом на главной площади и праздничным салютом. В целом празднование «Наадам» состояло из соревнований по стрельбе из лука, борьбе, скачках и национальной игре в кости.

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На следующий день, 12 июля, президент отправился смотреть скачки на лошадях, а затем наградил выдающихся лучников, детей-жокеев и борцов, которые выиграли на соревнованиях.

В этот же день на центральном стадионе столицы завершился главный турнир года по национальной борьбе в рамках соревнований национального праздника «Наадам», и в этом году его победителем стал борец из сомона Ховд Н.Батсуурь. Тем самым он завоевал титул «аварга» (исполин), став 23-м чемпионом страны по национальной борьбе.

После церемонии награждения Баттулга выступил с речью и закрыл официальную часть празднования «Наадам», но при этом программа мероприятий еще не завершена.

На 13 июля в местности Хой Долооон Худаг назначены культурные мероприятия, посвященные празднику коневодов, который откроет вице-премьер Улзийсайхан Энтухвшин. Также в этот день пройдет 7 туров состязания борцов после которых определится победитель.

Монгольский Наадам или «Три мужских игры» включён в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2010 году. Во время его празднования устраивают состязания по излюбленным национальным видам спорта. «Наадам» празднуют в каждом аймаке и сомоне. Многие монголы и зарубежные гости очень любят проводить эти дни в Улан-Баторе, где проходят основные мероприятия этого грандиозного праздника монголов.

На своем канале в Youtube Эрик Версавел, представитель нидерландской «ING», предоставляющий услуги в банковской сфере в Монголии опубликовал видео о праздновании «Наадам», который он лично посетил.