В Таджикистане три новых субъекта планируют вложить в СЭЗ «Дангара» около $20 млн

- Таджикистан, общество
- 14:23, 13 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Около $20 млн. планируют вложить три новых субъекта, зарегистрированных в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Дангара», сообщили «Авеста» в администрации СЭЗ «Дангара».
По данным администрации, новые субъекты специализируются в производстве кафеля электрооборудования и лекарственных препаратов. Иностранные инвесторы обещают вкладывать большие средства для строительства будущих заводов.
В частности, китайские инвесторы предоставили бизнес-план по строительству предприятия по производству кафеля. Стоимость проекта $10 млн. Два других субъекта специализируются в производстве лекарственных препаратов и электрического оборудования.
Производство лекарственных препаратов планируется наладить за счет лекарственных растений Таджикистана. На эти цели инвестор планируется потратить порядка $5 млн.
В администрации также сообщили, что всего на территории СЭЗ зарегистрировано 25 субъектов. Кроме того, в настоящее время рассматриваются заявки других компаний, которые намерены наладить производственную деятельность на территории СЭЗ «Дангара».