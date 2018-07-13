РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане три новых субъекта планируют вложить в СЭЗ «Дангара» около $20 млн

CA-NEWS (TJ) - Около $20 млн. планируют вложить три новых субъекта, зарегистрированных в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Дангара», сообщили «Авеста» в администрации СЭЗ «Дангара».

По данным администрации, новые субъекты специализируются в производстве кафеля электрооборудования и лекарственных препаратов. Иностранные инвесторы обещают вкладывать большие средства для строительства будущих заводов.

В частности, китайские инвесторы предоставили бизнес-план по строительству предприятия по производству кафеля. Стоимость проекта $10 млн. Два других субъекта специализируются в производстве лекарственных препаратов и электрического оборудования.

Производство лекарственных препаратов планируется наладить за счет лекарственных растений Таджикистана. На эти цели инвестор планируется потратить порядка $5 млн.

В администрации также сообщили, что всего на территории СЭЗ зарегистрировано 25 субъектов. Кроме того, в настоящее время рассматриваются заявки других компаний, которые намерены наладить производственную деятельность на территории СЭЗ «Дангара».

print
  • Паломникам из Казахстана рассказали, где можно сделать вакцину против менингококка перед хаджем (адреса)
  • Глава МИД Узбекистана принял посла США
  • После принятия нацпрограммы по борьбе с алкоголем, в Ашхабаде начались проверки в алкогольных магазинах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×