В Худжанде поймали похитителей денег в мечети

CA-NEWS (TJ) - Двое жителей Мастчинского арйона Согдийской области были задержаны сотрудниками милиции по подозрению в краже в мечети, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

Ранее в ОМВД города Худжанде обратился 39-летний житель района Ашт. Мужчина заявил, что 16 апреля текущего года неизвестные похитили в здании для совершения омовения при мечети в Худжанде свыше 7,7 тыс. сомони (около $860), 63 тыс. российских рублей и $50.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан 37-летний, ранее судимый житель Мастчинского района.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы МВД.