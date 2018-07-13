Экс-глава Самаркандской области Узбекистана стал фигурантом уголовного дела

CA-NEWS (UZ) - 12 июля независимые источники сообщили об аресте 52-летнего экс-главы Самаркандской области Туроба Джураева и его заместителя по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткира Абдуллаева. Об этом сообщает centralasian.org.

По словам источников, Туроб Джураев и Уткир Абдуллаев были арестованы 10 июля. Представитель правоохранительных органов Узбекистана, попросивший не разглашать его имени, подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Самаркандской области Туроба Джураева.

По словам главы одной из местных строительных компаний в Самарканде и сотрудника обладминистрации по вопросам капитального строительства, экс-глава Самаркандской области и его заместитель подозреваются в получении взяток от строительных компаний, построивших 7-9 этажные дома на территории, находящейся под защитой ЮНЕСКО.

По словам главы самаркандской строительной компании, «экс-глава области и его заместитель были задержаны после показаний местных предпринимателей, в отношении которых были возбуждены уголовные дела за строительство многоэтажных домов в исторической части Самарканда».

Руководство Узбекистана обратило внимание на вопрос о незаконном строительстве многоэтажных домов в исторической части Самарканда после того, как этот вопрос был поднят на 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в конце июня этого года в Манаме (Бахрейн). Посетивший Самарканд 23 июня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приказал снести 7 и 9 этажные дома, «разрешение на строительство которых было выдано за счет дачи взяток местным органам власти».

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев назначил Туроба Джураева главой Самарканда 13 июня 2017 года. При Исламе Каримове Джураев руководил Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областями республики. В 2004-2008 годах он работал министром народного образования Узбекистана.