НАТО продлила деятельность миссии в Афганистане до 2024 года

CA-NEWS (CA) - Страны Североатлантического договора (НАТО) договорились в четверг, 12 июля о продлении и финансировании миссии «Решительная поддержка» в Афганистане до 2024 года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Брюсселе, сообщает афганский телеканал Tolonews.

«Мы решили сохранить свое присутствие в Афганистане. И мы увеличим финансирование афганских сил безопасности до 2024 года», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после двухдневного саммита.

Первоначально альянс брал на себя обязательство финансировать подготовку афганских сил безопасности до 2020 года.

«Это позволит афганцам дальше готовить свои войска специального назначения, а также военно-воздушные силы на фоне дальнейшей борьбы страны с международным терроризмом», - отметил Столтенберг.

«Мы полностью поддерживаем цель афганского правительства по достижению всеобъемлющего мирного соглашения с талибами», - говорится в совместном заявлении по итогам саммита НАТО, посвященном Резолюции Миссии по поддержке в Афганистане.

Руководители НАТО в заявлении вновь обращаются к талибам с призывом «заслужить доверие» в мирном процессе и подчеркивают, что это «единственный путь» к устойчивому разрешению конфликта.

Между тем союзники НАТО призвали Пакистан, Иран и Россию поддержать афганский мирный процесс. «Региональные субъекты играют важную роль в поддержке мира и стабилизации в Афганистане, и мы призываем их более тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом, улучшении условий экономического развития, поддержке усилий правительства страны в области мира и примирения и для предотвращения любой формы поддержки повстанцев.

«В этой связи мы призываем Пакистан, Иран и Россию внести вклад в региональную стабильность, полностью поддерживая мирный процесс, возглавляемый Афганистаном», - говорится в заявлении.

Миссия «Решительная поддержка» началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.