Узбекистан и Болгария открыли торговый дом в Софии

CA-NEWS (UZ) - В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Болгарию состоялась церемония открытия узбекско-болгарского торгового дома. Об этом 13 июля сообщает министерство внешней торговли республики.

В ходе визита были подписаны торговые соглашения на поставку товаров из Узбекистана в Болгарию. Стороны также обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических отношений, в том числе в транспортно-логистической, инвестиционной и сельскохозяйственной сферах.

Ранее, 2 июля, Узбекистан посетила делегация народного собрания Болгарии во главе с председателем группы дружбы «Болгария — Узбекистан» депутатом Адленом Шукри Шевкед.