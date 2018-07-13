Минздрав РФ зафиксировал рост заболеваемости ВИЧ в Москве на 20%

CA-NEWS (CA) - В Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016-м, сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения России.​

В 2016 году было выявлено 2,4 тыс. случаев заболевания, а в 2017-м — 2,9 тыс. В справке отсутствует статистика по общему числу зараженных ВИЧ.

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой о ее предоставлении. Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун отказался говорить и направил к руководителю пресс-службы. РБК ожидает ответа от пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ достигло более 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тыс. человек с ВИЧ.

В двух регионах рост случаев заболевания составил более 100%: 151,7 и 133,3% в Чукотском автономном округе и Республике Тыва соответственно. На Чукотке число новых инфицированных возросло с 29 до 73 человек (население региона составляет менее 50 тыс. человек), а в Туве — с девяти до 21 (население — около 310 тыс. человек). В Тамбовской области, республиках Марий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66%. Серьезный рост заболеваемости зафиксировал Минздрав в Ростовской (с 1,6 тыс. до 2,1 тыс. человек), Иркутской (с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.) и Новосибирской областях (с 3,5 тыс. до 4 тыс. человек).

Еще в среднем на 400 человек увеличилось число ВИЧ-инфицированных в Пермском крае и Московской области: с 3,3 тыс. до 3,7 тыс. и с 2,6 тыс. до 3 тыс. человек соответственно. В еще одном традиционно проблемном регионе — Свердловской области число новых инфицированных не увеличилось: в 2016 году их было 6,3 тыс., а в 2017-м — 6,2 тыс. человек.

РБК направил запросы в регионы, где отмечен рост числа новых заболевших, с просьбой пояснить, как местные власти борются с распространением ВИЧ.

Недостаток профилактики

Рост числа инфицированных частично может объясняться улучшением качества тестирования населения, полагает академик Вадим Покровский. Но основная причина в том, что меры профилактики, принимаемые властями, недостаточны. «Правительство не уделяет достаточного внимания регионам, в которых ситуация еще не достигла критического уровня. Все силы направлены на борьбу с эпидемией в крупных городах, что в корне неверно, поскольку предотвратить проще, чем потом сражаться с очередной эпидемией», — сказал он.

Чтобы остановить эпидемию, Покровский предлагает в три раза увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ (сейчас государство выделяет на эти цели в среднем около 20 млрд руб. в год), улучшить доступность презервативов и информирование населения о способах защиты от ВИЧ.

Разные данные

В целом заболеваемость ВИЧ в России снижается уже второй год, по данным Минздрава. Всего в стране в 2017 году вирус обнаружили у 85,8 тыс. человек, в 2016-м — у 86,9 тыс., а в 2015-м — у 100,2 тыс. До этого заболеваемость росла с 2004 года: с 28,4 тыс. до 100,2 тыс. человек.

Эти цифры не соответствуют данным, которые ранее опубликовал Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. «За 2017 год территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 104 402 новых случаях ВИЧ-инфекции (по предварительным данным), исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 2,2% больше, чем за 2016 год», — говорится в справке Центра СПИДа.

Минздрав считает только тех заразившихся, кто обратились за помощью в медицинские учреждения, подведомственные министерству, объяснил разницу в подсчетах академик Покровский.