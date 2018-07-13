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  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На госномерах машин из Шымкента цифру «13» заменят на «17»

CA-NEWS (KZ) - На государственных номерах автомобилей из Шымкента появится цифра «17», а на водительских удостоверениях горожан - литера «Y».

Согласно приказу Министерства внутренних дел Казахстана, в Туркестанской области остается на госномерах цифра «13», а на водительских удостоверениях - литера «Х».

Приказ опубликован 13 июля, он вступит в силу 24 июля. С это числа и начнется выдача новых госномеров для транспортных средств, зарегистрированных в Шымкенте.

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