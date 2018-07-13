В Узбекистане открылся высокотехнологичный завод по металлообработке

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 12 июля состоялось открытие высокотехнологичного завода по металлообработке СП «Metal Processing». Металлозавод будет выпускать детали для текстильного оборудования, а также запасных частей, используемых в сфере автотранспорта, сообщила пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".

Сумма освоенных иностранных инвестиций в рамках проекта по металлообработке на узбекско-швейцарском СП «Metal Processing составляет около $4 млн.

Предприятие имеет мощности по переработке 760 тонн металла в год с изготовлением различных деталей любой сложности для станкостроения. Создано около 60 рабочих мест. Технологическая линия позволяет обрабатывать металлические листы толщиной от 1мм до 12 мм и включает в себя: подготовительную часть, высокоточную лазерную резку, сварку, линию порошковой окраски, контроль качества.

Планируется производство комплектующих деталей (около 1000 наименований) в первую очередь для ИП «Ритер-Узбекистан». До конца текущего года планируется производство 155 узлов или 755 различных деталей для дальнейшего производства текстильного оборудования на ИП «Ритер-Узбекистан».

Проект в первую очередь направлен на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, но с 2020 года (после стабилизации качества, оптимизации себестоимости) планируется также поставки на экспорт.

В церемонии открытия проекта принял участие Федеральный министр экономики, образования и научных исследований Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амман.