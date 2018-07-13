Масштабы экономик стран Центральной Азии за 2017 год, - рейтинг ВБ

CA-NEWS (KG) - Всемирный банк опубликовал обновленный рейтинг экономик по объему ВВП за 2017 год.

Из стран Центральной Азии: Казахстан занял 55 место. За год ВВП страны в долларовом выражении в текущих ценах составил более $159 млрд.

Узбекистан занял 85-ю ($48,7 млрд), а Туркменистан - 88-ю позиции ($42,3 млрд) в рейтинге. Кыргызстан — 145 ($7,5 млрд), Таджикистан — 147 ($7,1 млрд).

Всего в рейтинге 200 стран мира.

Первую строчку в рейтинге занимают США ($19,4 триллиона), на втором месте — Китай ($12, триллиона), замыкает тройку Япония с $4,9 триллиона. На четвертом и пятом местах располагаются Германия и Великобритания.