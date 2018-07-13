Туркменистан занял 88 место в рейтинге экономик Всемирного банка

CA-NEWS (TM) - Всемирный банк опубликовал обновленный рейтинг экономик по объему ВВП за 2017 год.

Туркменистан занял 88-ю позицию, так по данным ВБ за год ВВП страны в долларовом выражении в текущих ценах составил более $42,3 млрд.

Из стран Центральной Азии: Казахстан занял 55 место ($159 млрд). Узбекистан занял 85-ю позицию ($48,7 млрд). Кыргызстан — 145 ($7,5 млрд), Таджикистан — 147 ($7,1 млрд).

Всего в рейтинге 200 стран мира.

Первую строчку в рейтинге занимают США ($19,4 триллиона), на втором месте — Китай ($12, триллиона), замыкает тройку Япония с $4,9 триллиона. На четвертом и пятом местах располагаются Германия и Великобритания.