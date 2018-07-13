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  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Брат, племянница экс-президента Армении и бывший министр обороны объявлены в розыск в странах СНГ
Предыстория: Племянник экс-президента Армении арестован по обвинению в покушении на убийство

CA-NEWS (CA) - Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян (на фото), его дочь Ани Саргсян и бывший министр обороны республики Микаел Арутюнян объявлены в межгосударственный розыск, сообщили «Интерфаксу» в полиции республики.

«Они находятся в межгосударственном розыске. Речь идет о странах СНГ. Однако обсуждается вопрос об объявлении международного розыска», - отметили в полиции.

Ранее супруга экс-главы Минобороны сообщила журналистам, что Арутюнян находится в Москве. По сведениям местных СМИ, брат экс-президента и его дочь также находятся в России.

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение брату бывшего президента, его сыну и дочери по статьям «незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «подлог документов».

Следствием установлено, что Левон Саргсян, его дочь Ани и сын Нарек не задекларировали $6 млн 795 тыс.

Левон Саргсян решением суда арестован заочно. Решением суда, в отношении Ани Саргсян и Нарека Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке «свержения конституционного строя» во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Саргсян.

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