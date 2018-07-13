Всемирный банк выразил готовность поддержать таможенную сферу Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Ход реализации проекта «Отчет о направлениях таможенной деятельности» обсуждены на встрече первого заместителя начальника таможенной службы Таджикистана Азима Турснзода с Ян-Петером Олтерсом, постоянным представителем Всемирного банка в РТ, передает Авеста.

По данным таможенной службы на встрече обсуждены вопросы укрепления сотрудничества, реализации проектов в таможенной сфере и ход реализации проекта «Отчет о направлениях таможенной деятельности».

Ян-Петер Олтерс выразил готовность ВБ в реализации совместных проектов с целью укрепления деятельности таможенной службы Таджикистана.

Представитель ВБ также выразил свое мнение относительно проблем и путей их решения, а также оказания технической помощи и повышения уровня квалификации работников таможенной службы.

В свою очередь, первый заместитель начальника таможенной службы Таджикистана Азим Турсунзода выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с ВБ и проявил заинтересованность в укреплении связей.