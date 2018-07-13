Житель Хатлонской области, представившись милиционером, отобрал у подростка телефон
- Таджикистан, общество
- 17:05, 13 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Житель Яванского района Хатлонской области задержан сотрудниками милиции по подозрению в грабеже, сообщает пресс-служба инистерства внутренних дел Таджикистана.
В сообщении отмечается, что в ОМВД Яванского района обратился 55-летний местный житель. Мужчина заявил, что в январе текущего года некий мужчина по имени «Тимур», представившись оперативником милиции, отобрал у 13-летнего подростка мобильный телефон.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний ранее судимый житель Явана.
По данному факту ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы МВД РТ.