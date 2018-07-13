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  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Хатлонской области, представившись милиционером, отобрал у подростка телефон

CA-NEWS (TJ) - Житель Яванского района Хатлонской области задержан сотрудниками милиции по подозрению в грабеже, сообщает пресс-служба инистерства внутренних дел Таджикистана.

В сообщении отмечается, что в ОМВД Яванского района обратился 55-летний местный житель. Мужчина заявил, что в январе текущего года некий мужчина по имени «Тимур», представившись оперативником милиции, отобрал у 13-летнего подростка мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний ранее судимый житель Явана.

По данному факту ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы МВД РТ.

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