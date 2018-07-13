Узбекистан занял 61 место в мире по ВВП с учетом паритета покупательной способности

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан занял 61 место в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП) с учетом паритета покупательной способности (ППС) по итогам 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Всемирный банк выпустил рейтинг стран по уровню ВВП с учетом ППС по итогам 2016 года. В рейтинг вошли 188 стран.

Согласно рейтинги Всемирного банка, Узбекистан занял 61 место в мире по размеру ВВП с учетом ППС, с показателем в $222,33 млрд.

Всемирный банк также опубликовал данные об объемах экономик стран мира на основе оценки ВВП по итогам прошлого года.

По данным банка, ВВП Узбекистана составил $48,718 млрд. и занимает 85 место в мире. В этот список попали 199 стран мира.