РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан занял 61 место в мире по ВВП с учетом паритета покупательной способности

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан занял 61 место в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП) с учетом паритета покупательной способности (ППС) по итогам 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Всемирный банк выпустил рейтинг стран по уровню ВВП с учетом ППС по итогам 2016 года. В рейтинг вошли 188 стран.

Согласно рейтинги Всемирного банка, Узбекистан занял 61 место в мире по размеру ВВП с учетом ППС, с показателем в $222,33 млрд.

Всемирный банк также опубликовал данные об объемах экономик стран мира на основе оценки ВВП по итогам прошлого года.

По данным банка, ВВП Узбекистана составил $48,718 млрд. и занимает 85 место в мире. В этот список попали 199 стран мира.

print
  • Житель Худжанда съехал из арендуемой квартиры вместе с вещами хозяйки
  • В Астане установлена скульптура Назарбаева, повторяющая статую Линкольна
  • Представитель ОБСЕ призвал власти Таджикистана освободить осужденного на 12 лет капитана сборной КВН
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×