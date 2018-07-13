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  13 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россиянам позволили снимать мигрантов с учета по месту регистрации

CA-NEWS (CA) - Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет россиянам, принимающим у себя иностранцев, самостоятельно снимать их с учета на своей жилплощади, сообщает РБК со ссылкой на материалы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее россияне не могли снять с учета зарегистрированного у них иностранца. Их могли в том числе оштрафовать, если ​мигрант жил не по месту регистрации.

Как отмечается на сайте Госдумы, теперь основанием для снятия с миграционного учета и с учета по месту пребывания будет являться «факт убытия иностранца».

«Законом мы устанавливаем право граждан Российской Федерации снять мигранта с учета. Это защита свободы договора, защита права собственности и законных интересов российских граждан. Вместе с тем мы обеспечиваем надлежащий порядок контроля за иностранными гражданами», - заметила один из авторов инициативы, депутат Ирина Яровая.

По ее словам, ранее иностранца можно было снять с учета в случае его смерти, отъезда из страны, установления факта фиктивной регистрации либо регистрации мигранта в другом месте.

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