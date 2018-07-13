В Узбекистане в день вступительных экзаменов не будут отключать интернет

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане услуги сотовых операторов в этом году отключать не будут. Об этом рассказал «Газете.uz» директор Государственного центра тестирования Маджит Каримов.

«Услуги сотовых операторов в этом году отключать не будут. В этом нет необходимости», — заявил Маджит Каримов.

Напомним, в предыдущие годы в Узбекистане существовала практика, когда мобильные операторы 1 августа отключали услуги SMS и интернета в связи с поступлением абитуриентов.

Новая система проведения тестов вводится, чтобы полностью исключить коррупцию. Все будет проходить прозрачно, объективно, все процессы будут сниматься на видеокамеры.

Перед началом тестов будет проверяться база, будут выявляться фиктивные документы по биометрическим параметрам. Во всех помещениях будет установлена система Face Control (распознавание лиц), металлодетекторы, видеокамеры со всех сторон.

В этом году ожидается 810 тысяч абитуриентов. Ежегодный рост составляет 10−15%. Тестовые испытания впервые пройдут с 1 по 15 августа в две смены. Первая смена — с 9:00 до 12:00, вторая — с 15:00 до 18:00.

Тесты пройдут в специально оснащенных больших помещениях — павильонах, спортзалах колледжей олимпийского резерва и других, а не как раньше — в школьных классах, в кабинетах колледжей и лицеев, в вузах.

Результаты будут выдаваться на следующий день после сдачи экзаменов. Электронные версии результатов будем отправлять в вузы, в которые проводились тестовые испытания. Абитуриент уже на следующий день после обеда сможет узнать набранные баллы.