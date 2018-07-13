На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов

CA-NEWS (TJ) - На юго-западе от Алма-Аты, на территории Таджикистана 13 июля в 00:46 часов по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Энергетический класс землетрясения — 11,2, его эпицентр находился на глубине 0-5 км на расстоянии 574 км на юго-западе от Алматы на территории Таджикистана. Сведений об ощутимости либо о пострадавших нет, отмечено в сообщении.