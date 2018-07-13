Суд в США обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 22 женщинам $4,69 млрд по делу о продукции, вызывающей рак

CA-NEWS (CA) - Суд присяжных в американском штате Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson (J&J) выплатить порядка $4,69 млрд по делу о продукции, вызывающей рак, сообщает Bloomberg.

Истцами являются 22 женщины, которые утверждают, что из-за использования товаров компании у них развился рак. В основном компанию обвиняют в том, что та не предупреждала женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продукции для интимной гигиены.

Как сообщает агентство, сумма компенсаций, присужденная судом присяжных, является шестой по величине выплатой за всю историю разбирательств о некачественной продукции в США.

Представители Johnson & Johnson заявили, что решение суда несправедливо, так как продукция компании не приводит к раку, и что компания подаст апелляцию.

Адвокат истцов заявил, что J&J знала о загрязнении ее продукции асбестом и держала эту информацию в секрете от общественности. Компания сфальсифицировала тесты, чтобы не показывать наличие этого вещества, уверен он. «Если тест показывал наличие асбеста, J&J отправляла его в лабораторию, которая, как знала компания, давала другие результаты», - заявил защитник присяжным.

Компания отрицает обвинение в загрязнении ее продукции асбестом или в фальсификации результатов тестирования.

В прошлом году суд Лос-Анджелеса обязал Johnson & Johnson выплатить рекордную компенсацию в $417 млн онкобольной женщине.