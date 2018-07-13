Лола Каримова-Тилляева с мужем продали крупный оптовый рынок «Абу-Сахий» в Узбекистане, - Reuters

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева продала крупный коммерческий рынок Узбекистана Абу-Сахий, сообщили Reuters знакомые со сделкой, не уточнив кто стал новым владельцем бизнеса.

В декабре прошлого года Абу-Сахий, расположенный в столице Узбекистана Ташкенте, прошел ребрендинг и стал Ташкентским Шелковым путем. Сделка стала важным этапом в попытке президента Шавката Мирзиёева реформировать самую густонаселенную страну Центральной Азии, отмечает агентство.

Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев никогда публично не заявляли, что владеют рынком и контролируют связанные с ним логистические компании. Близкий к правительству финансист и предприниматель, который работает с рынком, подтвердили, что супруги владели Абу-Сахий до конца прошлого года.

Продажа бизнеса для 40-летней Каримовой-Тилляевой означает потерю актива, прибыль от которого позволяла ей вести роскошный образ жизни за границей с мужем и детьми, отмечается в сообщении агентства.

Для экономики Узбекистана смена владельца Абу-Сахий стала завершением квазимонополии на рынке и открыла доступ потребительских товаров в Узбекистан, так как почти все импортированные потребительские товары проходили через рынок.

«Раньше было сложно ввозить что-то, вывозить. Все делали через Абу Сахий, либо какими-то совершенно сумасшедшими контрабандными тропами. Теперь стало намного легче и лучше. Многие жители Ташкента и области стали активно выезжать в Казахстан, чтобы купить что-либо, начиная от бананов, кончая бытовой техникой, телефонами, компьютерами», - сказал бизнесмен на условиях анонимности.

Смена собственников рынка стала фактическим завершением господства семьи Каримовых в Узбекистане. Мирзиёев сделал первое официальное упоминание об изменениях на рынке 5 января. Он не назвал новых владельцев, но сказал, что ежемесячные налоговые поступления с рынка значительно выросли.

В течение 15 дней после реорганизации рынок выплатил 35 миллиардов сумов ($4,2 миллиона) в бюджет. Ранее платежи составляли 5 миллиардов сумов в месяц.

В феврале Каримова-Тилляева ушла в отставку с поста представителя страны в ЮНЕСКО. Ее старшая сестра, Гульнара Каримова, не была замечена на публике в течение последних нескольких лет, а прокуроры заявили, что она находится под стражей, после домашнего ареста по приговору 2015 года за вымогательство и растрату государственных средств.

Пресс-служба президента и правительства Узбекистана не ответили на вопросы о собственниках рынка, с Каримовой-Тилляевой и ее мужем Reuters не смог связаться для комментариев.

Адвокат супругов в США Марк Раймонд сказал: «Насколько я понимаю, на все ваши вопросы ранее ответили и сообщили, и поэтому у моих клиентов больше нет комментариев».

В сентябре 2016 года сообщалось о проверках оптового рынка, однако позднее адвокат семьи Каримовых-Тилляевых опроверг данную информацию.