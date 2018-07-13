Основатель Amazon будет возить туристов в космос за $200-300 тысяч

CA-NEWS (CA) - Ракетостроительная компания основателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планирует взимать с пассажиров примерно $200-300 тыс. за первые полеты в космос в следующем году, сообщили Reuters два человека, знакомых с планами компании.

Стоимость билета на корабль New Shepard интересовала потенциальных клиентов и конкурентов Blue Origin, пытавшихся понять, сможет ли компания обеспечить достаточный спрос на космические поездки и получать прибыль.

Один из сотрудников Blue Origin сказал, что компания начнет продавать билеты по цене примерно $200-300 тыс. Другой - что минимальная цена за билет составит $200.000. Оба говорили на условиях анонимности, поскольку информация о ценовой политике компании является конфиденциальной.

Представители компании не ответили на запрос Reuters о комментарии.

New Shepard - корабль, способный доставить шесть пассажиров на высоту более чем 100 километров над поверхностью Земли. Этого достаточно, чтобы туристы в течение нескольких минут могли ощутить состояние невесомости и полюбоваться планетой.