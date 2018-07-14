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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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При взрыве во время митинга в Пакистане погибли 128 человек

CA-NEWS (CA) - В городе Мастунг на юго-западе Пакистана в результате взрыва смертника по меньшей мере 128 человек погибли и 150 человек получили ранения. Все они были участниками митинга, приуроченного к грядущим в стране выборам в парламент, сообщает Би-би-си.

По данным Reuters, среди погибших числится кандидат в депутаты Провинциальной ассамблеи Белуджистана Сирадж Раизани, проводивший встречу с избирателями.

Перед выборами 2013 года боевики заранее предупредили о том, что нападения будут, поэтому партии, в адрес которых звучали угрозы, предвыборную кампанию вели тихо и осторожно.

Похоже, и на этот раз под прицел попали те же партии. Нападения могут послужить толчком к напряженности накануне выборов, которые уже характеризуются неоднозначностью. Важно то, что все нападения произошли после признания бывшего премьера Наваза Шарифа виновным в коррупции.

Пятничные нападения были осуществлены за несколько часов до прибытия Шарифа из Великобритании в Лахор. Город уже изолирован властями, чтобы сторонники бывшего премьера не смогли организовать ему многолюдную встречу.

В преддверии возвращения бывшего премьер-министра Наваза Шарифа в стране выросла напряженность. После приземления в Лахоре Шариф и его дочь Марьям были арестованы. В июле прошлого года Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти премьер-министра Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупции.

На прошлой неделе его приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 млн долларов. Шариф называет свое дело политически мотивированным. Во время объявления приговора Шариф с семьей находился в Лондоне. Чтобы не пропустить его сторонников на территорию аэропорта, туда были отправлены несколько тысяч полицейских, а дороги заблокированы грузовыми контейнерами.

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