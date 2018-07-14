В рамках борьбы с валютчиками в Ашхабаде закрыт рынок бытовой техники

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане продолжается борьба с торговцами валютой. Несколько дней назад проверки начались на столичном рынке «Чандыбиль», где продается бытовая техника, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

«На рынке, который проверяли сотрудники МНБ, творилось безобразие. Вскрывались даже заводские упаковки с техникой. Продавцы, у которых была найдена иностранная валюта - задержаны, рынок - закрыт», - сообщают корреспонденты издания.

Владельцы торговых точек пишут объяснительные о том, каким образом их товар появился в Туркменистане и на какие деньги он был приобретен за рубежом.

«Проверяются также книги должников. Сегодня в стране у каждого продавца имеется такая книга, куда записываются фамилии людей и суммы, которые они должны за товары, купленные в долг. В условиях кризиса практически все товары люди покупают в долг — продукты питания, хозтовары, одежду и тем более дорогую бытовую технику. Если сумма долга указана в долларах, то надо написать объяснительную и дать взятку, чтобы на тебя не завели дело», - рассказывают предприниматели.

Аналогичным проверкам подверглись и частные магазины, торгующие продуктами питания, бытовой химией, косметикой. У них сотрудники МНБ также проверяют книги должников, роются в подсобках и проверяют кассы, в надежде найти валюту или запрещенный товар – сигареты и алкоголь.

Ранее о проверках на столичных рынках также сообщало Радио «Азатлык». На фоне происходящего в Туркменистане продолжает снижаться курс доллара, который в эти дни держится на отметке в 15 манатов.

Напомним, проверки начались после того, как на заседании кабмина 5 июля глава госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Максат Худайкулыев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову об арестах ряда лиц, занимавшихся незаконной торговлей валютой.