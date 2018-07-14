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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан напомнил в Совбезе ООН о трагедии Аральского моря

CA-NEWS (KZ) - Изменение климата является «мультипликатором угроз», способным приводить к нищете и отсутствию продовольственной безопасности, нелегальной миграции, социальной нестабильности и ожесточенным конфликтам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, выступая 11 июля на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН на тему «Риски безопасности, связанные с изменением климата».

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в своем выступлении з Ашикбаев отметил, что проблема изменения климата является актуальной темой для всего мира и несет в себе значительные экономические, социальные и экологические последствия. Казахстан готов объединиться с мировым сообществом ради глобальной безопасности.

«Казахстан и весь регион Центральной Азии имеет свой трагический опыт, связанный с высыханием Аральского моря. Эта экологическая катастрофа бросила серьезный вызов жителям и окружающей среде во всех приграничных государствах с совокупным населением более 60 миллионов человек», - сказал Ашикбаев.

Он рассказал о предпринимаемых мерах по решению проблемы Аральского моря, в том числе в рамках Международного фонда по спасению Арала, и положительных результатах этой работы.

В мероприятии, проходившем под председательством министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, приняли участие президент Республики Науру Барон Вака, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, министр по водным ресурсам Ирака Хасан Джанаби и другие.

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