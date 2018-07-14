Россельхознадзор ввел ограничения на поставку молока из Беларуси

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию молока, произведенного на трех предприятиях Беларуси, объяснив свое решение нарушениями ветеринарно-санитарных требований, сообщает РБК. Под запрет попали поставки молока компании «Данон Пружаны», Минского молочного завода и ​Несвижского завода детского питания в связи с выявлением в продукции превышения массовой доли нитратов.

​Ограничения вступают в силу с 16 июля 2018 года.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил также, что его ведомство выявило несовпадение заявленных белорусскими предприятиями объемов производства с объемами молочной продукции, реально поставляемыми в Россию. По данным Россельхознадзора, ряд белорусских предприятий официально имеет мощность «на порядок» меньше реально поставляемых объемов, что может говорить о поставках продукции по поддельным документам.

​Другие белорусские предприятия заявляют о поставках своей продукции в объемах, в разы превышающих фиксируемые инспекторами Россельхознадзора на границе России и Белоруссии.

​«Это, в свою очередь, говорит о том, что большие объемы белорусской продукции намеренно идут в обход официальных контрольных пунктов Россельхознадзора, которые расположены на ключевых трассах административной границы двух стран. Соответственно, можно предположить, что таким предприятиям есть, что скрывать», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, по данным ведомства, ряд белорусских предприятий вообще не поставляют молоко в Россию, однако инспекторы Россельхознадзора факты таких поставок фиксируют.

Ранее Россия ограничила ввоз молока из Беларуси в таре более 2,5 л. Россельхознадзор обнаружил в нем нитраты и запретил поставки.