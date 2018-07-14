Узбекистан планирует войти в топ-50 самых инновационных стран к 2030 году

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан планирует к 2030 году войти в число пятидесяти передовых стран в рейтинге Глобального индекса инноваций (GII), следует из проекта стратегии инновационного развития страны.

«В целях обеспечения дальнейшего совершенствования инновационного развития Республики Узбекистан в 2018-2030 гг. с учетом передового зарубежного опыта, современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий и для достижения цели по вхождению Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу глобального инновационного индекса: Утвердить стратегию инновационного развития Республики Узбекистан до 2021 года согласно приложению», - говорится в сообщении.

Проект опубликован в пятницу на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является Министерство инновационного развития Узбекистана. Планируется, что документ вступит в силу с 1 августа.

В качестве основных задач стратегии инновационного развития Узбекистана перечислены:

- повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров исходя из потребностей экономики;

- укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции науки, образования и бизнеса для широкомасштабного внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

- увеличение государственного и частного финансирования инноваций и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение современных форм финансирования инноваций;

- повышение роли и эффективности деятельности правительства, внедрение современных методов и инструментов государственного управления;

- обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства;

- создание устойчиво функционирующей инфраструктуры, увеличение доли энергии из возобновляемых источников, обеспечение общего и недорогого доступа к высокоскоростному интернету.

По показателям инновационного развития в 2015 году Узбекистан занял 122 место в рейтинге Глобального Инновационного Индекса, в 2016 и 2017 годах Узбекистан в рейтинг не был включен, ввиду отсутствия многих показателей.