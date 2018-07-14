Родители туркменских студентов, отчисленных из-за неуплаты по вине банков жалуются, что не могут вернуть свои деньги

CA-NEWS (TM) - Члены семей туркменских студентов, отчисленных за неуплату обучения в зарубежных вузах и вернувшихся домой, не могут вернуть деньги, заплаченные туркменским банкам. Некоторые студенты, которые были отчислены из учебных заведений из-за того, что не смогли вовремя внести оплату за учёбу, возвращаются обратно в Туркменистан. Но их родные не могут вернуть обратно деньги, которые они перевели через туркменские банки на счета зарубежных вузов, сообщает корреспондент радио «Азатлык».

По словам обозревателя из Ашхабада Аманмырата Бугаева, ему известны случаи невозврата денег, внесенных для оплаты за обучение бывших студентов, через банки «Сенагат», «Дайхан банк» и «Туркменистан».Получить комментарий в указанных банках пока не удалось.

Как сообщают собеседники в Туркменистане, в настоящее время участились случаи возврата, отчисленных из зарубежных вузов за неуплату обучения, студентов. По словам студентов и их родителей, отчисление произошло, несмотря на то, что денежный перевод на счет учебных заведений был осуществлен своевременно, но деньги не были перечислены банками Туркменистана, без объяснения причин.

«Теперь родители отчисленных студентов приходят 2-3 раза в день в эти банки и требуют вернуть деньги, которые банки не отправили на счета вузов. Несмотря на то, что у них есть все подтверждающие справки о том, что они вносили деньги именно в эти отделения банков, им не возвращают деньги», - говорит Аманмырат Бугаев, ссылаясь на родителей нескольких студентов.

По его словам, работники банков отвечают им, что эти вопросы отделения банков решить не могут, необходимо обращаться в головные управления, либо решать с руководством. В некоторых случаях они просят клиентов банка оставить номера телефонов с обещаниями перезвонить как только что-нибудь выяснится.

В некоторых случаях работники банков рекомендуют обращаться в вузы, на счета которых были перечислены денежные средства.

«Мы перевели, ничего не знаем, спрашивайте там. Обе стороны требуют друг от друга: банки говорят, что перевели, а родители требуют мол если перевели, куда ушли деньги, они не дошли до вуза, наших детей отчислили. Никто не может получить ответа», - отмечает обозреватель из Ашхабада.

Ранее десятки студентов, обучающиеся за пределами Туркменистана, сообщали о задержке денежных переводов, отправленных родителями на счета вузов через банки Туркменистана.