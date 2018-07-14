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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана выпустила видеоролик о коррупционных действиях экс-главы Самаркандской области
Предыстория: Экс-глава Самаркандской области Узбекистана стал фигурантом уголовного дела

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане задержана группа высокопоставленных чиновников, обвиняемых в превышении должностных полномочий, взяточничестве и других преступлениях. Среди задержанных – экс-глава Самаркандской области Туроб Джураев, обвиняемой в создании коррупционной схемы. Генпрокуратура Узбекистана на своей странице в Facebook выпустила видеоролик о коррупционных схемах.

«Он организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, успешно вымогал денежные средства. В ходе следствия сам Джураев ничего отрицать не стал», - говорится в программе «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

В деле также фигурируют бывший заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев, специалист по строительству Баходир Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.

«В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов», - отмечалось в программе.

В настоящее время ведется следствие, обвиняемые взяты под стражу.

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