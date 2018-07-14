В Таджикистане судисполнители переходят под «крыло» правительства

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11 июля подписал постановление правительства о назначении Илёса Идрисзода начальником Службы исполнения при правительстве страны. В этот же день президент подписал указ об освобождении Идрисзода от должности заместителя директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Новая правительственная структура была создана в апреле текущего года, однако место руководителя оставалось до настоящего времени вакантным. Абдуфаттоҳ Шарифзода, пресс-секретарь президента, прокомментировал создание новой для Таджикистана службы необходимостью обеспечения контроля и постоянного мониторинга за деятельностью судебных исполнителей, вместо специального отдела в составе таджикского Минюста.

По его словам, Служба исполнения также будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством жалобы граждан и организаций на бездействие или ненадлежащее исполнение исполнительных листов со стороны судебных исполнителей. В сообщении пресс-центра этой службы также указано, что «служба будет вести список должников и обанкротившихся предприятий в электронном виде, а также применять в отношении судебных исполнителей, допустивших небрежное отношение к исполнению своих обязанностей, меры дисциплинарного воздействия».

Деятельность судебных исполнителей до апреля текущего года регламентировалась Положением, утвержденным министром юстиции в 2008 году. В составе Минюста было создано Управление обеспечения деятельности судебных исполнителей, в составе которого функционировало три отдела: обеспечения деятельности исполнителей судов общей юрисдикции, военных судов и экономических судов.

Абдурахим Кахаров, секретарь Совета безопасности Таджикистана, в беседе с Радио «Озоди» сказал, что одной из причин принятия такого решения являлось «необходимость обеспечения независимости исполнительного производства».

Он выразил уверенность, что переход службы судебных исполнителей под крыло правительства и самого президента должно существенно повысить эффективность этой организации.

«Все структуры и организации, которые переходили под прямое подчинение правительству, значительно улучшили свою деятельность. Я уверен, что после того, как все судебные исполнители будут переведены под «крыло» правительства, то они значительно улучшат свои показатели», - сказал он.

Шокирджон Хакимов, заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, сказал, что в самом начале своей деятельности судебные исполнители работали под руководством судов. Затем организация их деятельности была передана в подчинение министерству юстиции. Сейчас же, с учетом критики международных организаций, правительство Таджикистана приняло на себя обязательства обеспечить большую независимость судебных исполнителей, выделив их организацию в самостоятельную службу.

По словам Хакимова, вновь созданная служба в сравнении со своим предыдущим статусом стоит гораздо выше, и, хотя это не самостоятельное министерство, но все же считается правительственной структурой. Хакимов отметил, что пока еще рано говорить, будут ли судебные исполнители более эффективно и полно исполнять свои обязанности в будущем, «однако тот факт, что исполнительное производство передали в подчинение правительства уже обнадеживает. «В любом случае, вполне возможно, что судебные исполнители, используя свой новый статус, будут более эффективно исполнять решения суда и решать экономические проблемы заявителей или распределения имущества», - сказал он.

Однако Ойниҳол Бобоназарова, таджикский юрист и руководитель общественной организации «Перспектива+», не очень верит в эффективность принятого решения. Она говорит, что не верит в то, что деятельность судебных исполнителей станет эффективней.

«В прошлом мы приложили столько усилий, чтобы отделить систему исполнения наказаний от министерства внутренних дел. Эта служба стала независимой, однако те недостатки, которые были присуще этой системе, так и остались на месте, ничего не изменилось. Так и в случае с судебными исполнителями, я не думаю, что их переподчинение окажет влияние на эффективность деятельности вновь созданной службы. Все зависит от самого человека. Реально проблема состоит не в подчинении этой службе той или иной структуре, а в самой организации их деятельности», - отметила Бобоназарова.

Ойниҳол Бобоназарова также отметила, что еще одной проблемой в деятельности судебных исполнителей является вмешательство в их работу со стороны влиятельных должностных лиц. По ее словам, очень много случаев, когда судебные исполнители ходят по домам неимущих должников для истребования алиментов, в то время как они не могут даже близко подойти к домам состоятельных должников, у которых родственники работают в органах власти.

Другие активные члены гражданского общества также говорят, что эффективность работы службы судебных исполнителей не зависит от их подчиненности. Обязанность любого государственного органа – служба народу и решение проблем их жизнедеятельности, однако по мнению Махмурода Одинаева, советника Правового консорциума Таджикистана, из того, как некоторые из госорганов осуществляют свою деятельность, следует, что не все эти структуры отвечают названным требованиям. В качестве примера Махмурод Одинаев назвал создание офиса Уполномоченного по правам человека в Таджикистане. «Когда у нас создали офис Уполномоченного по правам человека, власти заявляли, что теперь будут решены все проблемы по обеспечению прав человека и свобод в Таджикистане. Однако на протяжении многих лет большинство заявлений граждан по этим вопросам остаются без ответа. И поэтому я думаю, что переподчинение службы судебных исполнителей в подчинение правительству для простых граждан ничего не даст», - отметил Одинаев.