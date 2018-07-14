РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лидера Социал-демократической партии Таджикистана обокрали в Алматы

CA-NEWS (TJ) - В городе Алматы обокрали председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Рахматилло Зойирова. О краже сумки лидер политической партии сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, в сумке находились мобильные телефоны, книги, фотоальбомы, одежда, электронная техника (диктофоны, USB-флешки, модем), сумка-вещмешок офицера-десантника и перфоратор.

«Самое главное — в упаковке были две папки: с судебными документами и с дневниками и записями. Прошу похитителей вернуть», - написал Рахматилло Зойиров. Свидетелей кражи, если есть таковые, он просит сообщить ему.

print
  • Россия разрешила транзит через свою территорию ряда товаров из Украины в Казахстан
  • Жизнь в Центральной Азии: Как отмечали национальный праздник «Наадам» в Монголии
  • На госномерах машин из Шымкента цифру «13» заменят на «17»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×