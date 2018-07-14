Лидера Социал-демократической партии Таджикистана обокрали в Алматы

CA-NEWS (TJ) - В городе Алматы обокрали председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Рахматилло Зойирова. О краже сумки лидер политической партии сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, в сумке находились мобильные телефоны, книги, фотоальбомы, одежда, электронная техника (диктофоны, USB-флешки, модем), сумка-вещмешок офицера-десантника и перфоратор.

«Самое главное — в упаковке были две папки: с судебными документами и с дневниками и записями. Прошу похитителей вернуть», - написал Рахматилло Зойиров. Свидетелей кражи, если есть таковые, он просит сообщить ему.