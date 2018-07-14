В Японии число жертв ливней и наводнений достигло 204

CA-NEWS (CA) - Число жертв наводнений в Японии достигло 209 человек. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров страны, передает NHK News Web.

При этом неизвестно местонахождение еще 20 жителей страны. К борьбе со стихией привлекли 6 млн 3 тыс. человек из сил береговой охраны Японии и сил самообороны.

Агентство Kyodo сообщало, что 11 июля число жертв составляло 195 человек, а еще 60 людей считались пропавшими без вести. при этом 6,7 тыс. жителей Японии оставались в убежищах. Правительство страны приняло решение об использовании резервного фонда бюджета на 2018 год для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на центральные и юго-западные районы Японии на минувшей неделе.