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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии число жертв ливней и наводнений достигло 204

CA-NEWS (CA) - Число жертв наводнений в Японии достигло 209 человек. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров страны, передает NHK News Web.

При этом неизвестно местонахождение еще 20 жителей страны. К борьбе со стихией привлекли 6 млн 3 тыс. человек из сил береговой охраны Японии и сил самообороны.

Агентство Kyodo сообщало, что 11 июля число жертв составляло 195 человек, а еще 60 людей считались пропавшими без вести. при этом 6,7 тыс. жителей Японии оставались в убежищах. Правительство страны приняло решение об использовании резервного фонда бюджета на 2018 год для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на центральные и юго-западные районы Японии на минувшей неделе.

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