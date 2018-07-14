Россельхознадзор уничтожил 60 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - В период с 10 по 11 июля 2018 года должностные лица Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке госграницы РФ не разрешили ввоз из Казахстана и Кыргызстана 61 тонны небезопасной подкарантинной продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 10 июля на автодороге по направлению к пункту пропуска МАПП «Орск» г.Орск была задержана машина, которая направлялась в Орск с 20 тоннами лука репчатого казахстанского происхождения без фитосанитарного сертификата.

11 июля на автодороге по направлению к пункту пропуска МАПП «Маштаково» Первомайского района были задержаны 2 автомобиля из Кыргызстана перевозившие 39,3 тонны лука репчатого таджикского происхождения, которые направлялись в Санкт-Петербург. При проведении мероприятий по карантинному фитосанитарному контролю выявлено, что сведения, содержащиеся в фитосанитарных сертификатах, не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах.

Собственниками было принято решение о возврате. Под контролем должностных лиц Управления во взаимодействии с ПУ ФСБ РФ по Оренбургской области, был осуществлен возврат автотранспортных средств с вышеуказанной продукцией в страны отправителей.

В этот же период на ФКП «Маштаково» Первомайского района был остановлен автомобиль, направлявшийся в Самарскую область и везущий из Казахстана 1,6 тонн овощей и фруктов (картофель, лук и ананасы) без фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов. В связи с тем, что были нарушены правила ввоза, собственником было принято решение об уничтожении. Продукция была уничтожена путем механического раздавливания на свалке ТБО г. Бузулука под контролем должностных лиц Управления.

По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.