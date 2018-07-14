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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Таджикистана сообщило подробности ДТП с участием автоцистерны с газом на автодороге Душанбе-Худжанд
Предыстория: На трассе Душанбе-Худжанд автоцистерна со сжиженным газом врезалась в здание. Погиб человек

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана на своем официальном сайте сообщило подробности ДТП с участием автоцистерны с сжиженным газом, ставшим причиной временного перекрытия автодороги Душанбе-Худжанд, сообщает «Авеста».

Данное дорожно-транспортное происшествие, как отмечается в сообщении правоохранительного ведомства, произошло 13 июля, примерно в 5 часов 20 минут утра на территории Варзобского района.

Водитель автомашины марки «Дулан» (автоцистерна), 63-летний житель района Рудаки Амиршоев Абдуджаббор Абдурахмонович, двигаясь из Худжанда в сторону города Душанбе, на территории Варзобского района не справился с управлением и в результате грузовик врезался в здание общежития строителей тоннеля «Истиклол».

Водитель автомобиля, гражданин Абдуджаббор Амиршоев, скончался от полученных травм на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП, отмечается в сообщении.

Напомним, как ранее сообщалось, данное ДТП стало причиной временного перекрытия автодороги Душанбе-Худжанд. Движение по данной дороге было приостановлено почти на час.

Из попавшей в ДТП автоцистерны произошла утечка газа и сотрудники филиала компании IRS, которая обслуживает автомагистраль Душанбе-Худжанд, совместно с сотрудниками КЧС приняли решение о временном приостановлении движения машин в целях безопасности, до устранения последствий аварии.

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