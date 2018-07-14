РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане чиновников будут сажать в тюрьму за вмешательство в предпринимательскую деятельность

CA-NEWS (UZ) - Нижняя палата парламента Узбекистана во втором чтении приняла проект закона, предусматривающий усиление ответственности сотрудников правоохранительных, контролирующих и иных госорганов за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, сообщает в пятницу, 13 июля Podrobno.uz.

Документ вносит изменения в статьи 192-1–192-8 Уголовного кодекса и статьи 241-1–241-11 Кодекса об административной ответственности. В частности, намечено повысить размеры штрафов, установить такие виды санкций, как лишение определенного права, обязательные общественные работы, исправительные работы, ограничение и лишение свободы.

«Как показывают результаты изучения реального положения дел на местах, еще сохраняются бюрократические процедуры, препятствующие бизнесу. Некоторые чиновники вместо действенной помощи преследуют лишь корыстные цели. Так, по информации Верховного суда Узбекистана, в 2016—2017 годах, а также за первый квартал 2018 года административными судами и судами по уголовным делам рассмотрено 2 358 административных и 22 уголовных дела в отношении лиц, совершивших преступления и правонарушения, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих субъектов», – отметил член Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Шухрат Мамаджанов.

По данным Генеральной прокуратуры, за пять месяцев 2018 года по отношению к субъектам предпринимательства было совершено 8 872 правонарушения.

print
  • Минздрав РФ зафиксировал рост заболеваемости ВИЧ в Москве на 20%
  • В Худжанде поймали похитителей денег в мечети
  • Лола Каримова-Тилляева с мужем продали крупный оптовый рынок «Абу-Сахий» в Узбекистане, - Reuters
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×