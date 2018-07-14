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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министры и силовики Туркменистана вместе потренировались в тренажерном зале

CA-NEWS (TM) - В четверг, 12 июля, находящиеся вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в отпуске в Авазе, министры и главы силовых ведомств посвятили занятиям спортом, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

В телерепортаже гостелевидения Туркменистана было показано как высшие государственные чиновники в одинаковой форме занимаются на тренажерах, катаются на велосипедах и играют в волейбол. Женщины играли в шашки.

Самого главы государства вопреки традиции на тренировках не было.

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