Министры и силовики Туркменистана вместе потренировались в тренажерном зале
- Туркменистан, общество
- 14:39, 14 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - В четверг, 12 июля, находящиеся вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в отпуске в Авазе, министры и главы силовых ведомств посвятили занятиям спортом, сообщает издание «Хроника Туркменистана».
В телерепортаже гостелевидения Туркменистана было показано как высшие государственные чиновники в одинаковой форме занимаются на тренажерах, катаются на велосипедах и играют в волейбол. Женщины играли в шашки.
Самого главы государства вопреки традиции на тренировках не было.