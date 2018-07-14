Министры и силовики Туркменистана вместе потренировались в тренажерном зале

CA-NEWS (TM) - В четверг, 12 июля, находящиеся вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в отпуске в Авазе, министры и главы силовых ведомств посвятили занятиям спортом, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

В телерепортаже гостелевидения Туркменистана было показано как высшие государственные чиновники в одинаковой форме занимаются на тренажерах, катаются на велосипедах и играют в волейбол. Женщины играли в шашки.

Самого главы государства вопреки традиции на тренировках не было.