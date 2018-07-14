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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольскому чемпиону по национальной борьбе подарили автомобиль

CA-NEWS (MNG) - В Монголии победителя турнира по национальной борьбе Н.Батсуурь 13 июля подарили автомобиль. Награда была присуждена в рамках национального фестиваля «Наадама».

Новый чемпион Н.Батсуурь отметил, очень рад, что стал чемпионом страны и завоевал титул аварга (исполин) именно на нынешнем турнире «Наадам-2018».

Напомним, в Монголии с 11 по 13 июля по всей стране широко отмечался национальный праздник «Наадам». В программу фестиваля включены театрализованные представления, выступления народных танцоров и музыкантов, национальные игры, борьба, скачки и соревнования в стрельбе из лука.

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