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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Каждый регион Казахстана построит по одному зданию в средневековом стиле в Туркестане

CA-NEWS (KZ) - Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев заявил, что по поручению президента Нурсултана Назарбаева, каждый Казахстана построит по зданию в административном центре Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима.

Помимо этого Туймебаев сделал акцент на том, что жилые дома в городе не разрешат строить выше, чем мавзолей Ясави. По задумке, мавзолей великого поэта должен быть виден из любой точки.

Также аким высказался и об архитектурном стиле административного центра. По его словам, город приобретет стилистику средневековья. «Дома будут строиться в стиле средневековой архитектуры. Так, в стране хоть один город будет иметь исторический вид», - пояснил аким.

Глава региона рассказал о необходимости превращения региона в благоприятный для туристов, о строительстве нового аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, гостиниц и кафе.

Напомним, 19 июня указом президента Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.

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