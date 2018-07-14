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  14 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане
Предыстория: При взрыве во время митинга в Пакистане погибли 128 человек

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство Amaq.

Террористы объявили о том, что один из боевиков ИГ подорвал себя на митинге

Ранее в пятницу террорист-смертник устроил взрыв недалеко от места проведения митинга избирателей в преддверии выборов в нижнюю палату парламента страны. В результате погибли не менее 128 человек, еще 150 получили ранения.

Взрыв прогремел на митинге в преддверии выборов в парламент Пакистана, которые должны состояться 25 июля.

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