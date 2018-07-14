ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство Amaq.

Террористы объявили о том, что один из боевиков ИГ подорвал себя на митинге

Ранее в пятницу террорист-смертник устроил взрыв недалеко от места проведения митинга избирателей в преддверии выборов в нижнюю палату парламента страны. В результате погибли не менее 128 человек, еще 150 получили ранения.

Взрыв прогремел на митинге в преддверии выборов в парламент Пакистана, которые должны состояться 25 июля.