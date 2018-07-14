Афганистан приступил к операции по уничтожению боевиков ИГ в провинции на границе с Пакистаном. Большинство из них уроженцы Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Силы безопасности Афганистана при поддержке американских военных приступили к заключительной фазе операции по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» в провинции Нангархар на границе с Пакистаном, сообщает афганский телеканал Tolonews.

Один из офицеров специального подразделения США Джош Тайл сообщил, что операция проходит недалеко от места под названием Дехи Боло уезда Ачин.

8 июля сообщось, что силы безопасности при поддержке иностранных военных уничтожили ключевой опорный пункт боевиков ИГ в уезде Хаска-Мина провинции Нангархар. По информации телеканала, из этого опорного пункта местные руководители ИГ планировали совершение нападений в Кабуле и других районах страны. Здесь же находились и учебные центры.

Как сообщает таджикская служба радио «Озоди», власти провинции Нангархар также сообщили, что в результате воздушного удара американской авиации вечером 8 июля были уничтожены 4 боевиков «Великого Хоросана» - вооруженной ячейки ИГ.

Эта ячейка уже совершила несколько терактов в Кабуле и ряде городов Афганистана. Общая численность боевиков ячейки неизвестна, но в Кабуле считают, что в Афганистане на стороне ИГ воюют около 2 тыс. бойцов. Большинство боевиков ячейки – уроженцы Центральной Азии.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон также недавно заявил , что десятки таджикских боевиков последние месяцы из Сирии и Ирака переместились в Афганистан. «После разгрома на территории Ирака и Сирии террористической группировки «Исламское государство» часть граждан Таджикистана, входившая в неё, для продолжения своих преступных действий, как в 90-х годах прошлого века с предводителями бывшей террористической и экстремистской партии возрождения, скопилась на территории Афганистана», - заявил он на встрече с представителями общественности страны в связи с наступлением священного месяца Рамазан.

По данным таджикского президента, большинство граждан Таджикистана были привлечены и вступили в экстремистские группы во время нахождения в трудовой миграции, некоторые во время исполнения церемонии паломничества, а также в период незаконной религиозной учёбы за рубежом.