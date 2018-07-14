Богатейшим человеком в Азии стал бизнесмен из Индии

- Азия и мир, общество
- 16:42, 14 июля 2018
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CA-NEWS (CA) - Индийский миллиардер Мукеш Амбани обошел основателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма и стал самым богатым человеком в Азии, сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, на сегодняшний день состояние Амбани, являющегося владельцем крупнейшей в мире частной промышленной группы Reliance Industries, составляет $44,3 млрд. В этом году он расширил собственную телекоммуникационную сеть Reliance Jio Infocomm Ltd, получив дополнительную прибыль в $4 млрд.
В свою очередь Джек Ма в 2018 году потерял $1,4 млрд.
Амбани — сын бывшего школьного учителя, разбогатевшего на импорте в Индию полиэстера. С начала 2000-х компания начала заниматься мобильными коммуникациями, а затем стала развивать нефтегазовый бизнес, ретейл.
С начала 2010-х Reliance Industries специализируется на телекоммуникационном бизнесе, увеличивая число абонентов, в том числе за счет приложений Jio Cinema и Jio Music.