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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Неплательщиков алиментов в Узбекистане начнут сажать на 15 суток

CA-NEWS (UZ) - В законодательство Узбекистана об алиментах внесены изменения, которые вступили в силу с 11 июля 2018 года, сообщают местные СМИ.

Согласно новым нормам, гражданин Узбекистана, который не выплачивает алименты, будет заключен в тюрьму на 15 суток. Кроме этого, лица, которые обязаны выплачивать алименты, будут привлекаться к уголовной ответственности (лишение свободы сроком до 3 лет), если не будут оплачивать алименты в течении 2 месяцев.

Минимальный размер алиментов для каждого ребенка устанавливается в размере не менее 75 процентов от минимальной заработной платы и составляет 138 225 сумов ($17,5).

Алименты могут быть выплачены заранее путем передачи движимого и недвижимого имущества или других ценностей до того, как ребенок достигнет совершеннолетия.

В случае предоплаты или соглашения о залоге запрет на выезд из страны отменяется. При этом стоимость залога должна составлять не менее 250 МРЗП (минимум 46 млн. 75 тыс. сумов или около $6 тыс.).

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