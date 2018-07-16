На узбекском телевидении приостановлен показ нескольких религиозных передач

CA-NEWS (UZ) - Узбекское телевидение приостановило показ нескольких религиозных передач, что вызвало бурную дискуссию в узбекском сегменте социальных сетей. Представители Национальной телерадиокомпании Узбекистана заявили, что на телевидении «приостановлен показ лишь цикличных передач», передает centralasian.org.

С 25 июня на телеканале «Маданият ва маърифат» был приостановлен показ как минимум шести религиозных передач. В частности, три недели назад был приостановлен показ передачи «Қуръони каримни ўрганамиз» («Учим священный Коран»), которая выходила в эфир каждую среду начиная с марта этого года. Кроме того, были удалены последние несколько выпусков этой передачи, размещенные на видео-портал Youtube.

Приостановление показа религиозных передач на узбекском телевидении вызвало бурю негодования среди определенной группы лиц в узбекском сегменте социальных сетей. Некоторые из них подвергли критике действия руководства телеканала «Маданият ва маърифат», которое, по их мнению, «не посчитало нужным прокомментировать причины приостановления выпуска сразу нескольких религиозных телепередач».

Представитель телеканала «Маданият ва маърифат» сообщил, что «руководству телеканала поступил приказ «сверху» не пускать в эфир передачи религиозного характера и вообще не показывать в эфире верующих». "У нас приостановлен показ религиозных передач, мы не пускаем в эфир мужчин с бородой. Теперь имамов не будут приглашать на телепередачи", – сообщил представитель телеканала «Маданият ва маърифат» на условиях анонимности.

Однако в Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана иначе прокомментировали ситуацию с приостановлением религиозных передач на узбекском телевидении. "Их показ был приостановлен в связи с с окончанием выделенного им времени. Согласно плану, все эти передачи были цикличными. Изначально религиозные передачи выходили в эфир на телеканале «Узбекистан». И сейчас они выходят в эфир на этом телеканале", – сказал представитель НТРК, пожелавший остаться неизвестным.

Однако, как утверждает один из журналистов, работающий на узбекском телевидении, указание о приостановлении религиозных передач на телевидении было дано государственным советником президента Хайриддином Султановым.

– Недавно группа узбекских журналистов побывала в Китае. Команда информационной передачи «Ахборот» отправила семь репортажей, из них пять репортажей в эфир не пустили. Потому что среди лиц, давших интервью, были мужчины с бородой. Сейчас на телевидении, в частности, на телеканале «Узбекистан-24» и информационной передаче «Ахборот», существует жесткая цензура на показ лиц с бородой, – сказал журналист.