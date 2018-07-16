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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер казахстанского парламента назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории

CA-NEWS (KZ) - Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории. Об этом он написал в Twitter.

«Чемпионат мира по футболу в России с точки организации стал одним из лучших в истории этого популярного спорта. Российская Федерация стала известна всему миру как футбольная держава, гостеприимная страна с развитой спортивной инфраструктурой. Поздравления российскому руководству, оргкомитету, ФИФА», - написал парламентарий.

Также на французском языке он поздравил сборную Франции с победой в Мундиале.

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